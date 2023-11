© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna discussione sul Mes in calendario all'Eurogruppo di oggi. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un punto stampa al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Oggi non abbiamo in calendario una discussione sul Mes, non nell'agenda dell'Eurogruppo. So che ci sono discussioni che vanno avanti, ed è importante che vadano avanti", ha dichiarato. (Beb)