Napoli: a Secondigliano un arresto per droga e armi

- Un 34enne è stato arrestato a Secondigliano dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di armi clandestine e ricettazione E’ accaduto ieri sera. Gli agenti del commissariato Secondigliano erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando, transitando in via Vittorio Emanuele III, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è diretto all’interno di uno stabile barricandosi in un appartamento al primo piano. I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione al cui interno c’era l’uomo “fuggito” che tentava di darsi nuovamente alla fuga calandosi dal balcone. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto tre buste contenenti diverse dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 658 grammi, due buste con circa 1,689 chili di hashish, due involucri di cocaina del peso di circa 11 grammi, cinque bilancini di precisione, diverso materiale per il taglio e confezionamento della droga, tre cellulari, due pistole, di cui una Beretta calibro 7,65 e una Revolver calibro 38 entrambe con matricola abrasa, un caricatore con sette cartucce cal. 7,65, due fucili, risultati entrambi rubati, 14 cartucce per fucile calibro 12 e 2195 euro in contanti. Il 34enne è stato arrestato.(Ren)