Camera: domani audizioni su intelligenza artificiale e mondo del lavoro

- Domani, giovedì 9 novembre, la Commissione Lavoro della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro, svolge le seguenti audizioni: ore 13.30, rappresentanti di Meta; ore 13.45, rappresentanti di Engineering ingegneria informatica spa; ore 14, rappresentanti di Microsoft Italia; ore 14.15, professor Francesco Fabrizio Delzio, direttore del Master in Relazioni istituzionali, Lobby e Human Capital della Luiss business school; ore 14.30, professor Guerino Nuccio Bovalino, Chercheur associé presso il Leiris - Laboratoire d'Études Interdisciplinaires sur le Réel et les Imaginaires Sociaux de l'Université Paul Valéry, Montpellier, Francia. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)