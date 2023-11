Droga: due denunciati per ricettazione e possesso di sostanze a Cogliate (MB)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- A seguito di controlli presso il Parco delle Groane, nel pomeriggio di lunedì 6 novembre la Polizia Provinciale di Monza e della Brianza ha denunciato all’autorità giudiziaria due soggetti per vari titoli fra cui ricettazione, possesso di sostanze stupefacenti e revoca delle misure alternative alla detenzione. L’operazione, svolta con personale sia in uniforme sia in abiti civili, si colloca all’interno del Progetto Groane finanziato da Regione Lombardia con l’intento di prevenire lo spaccio di sostanza stupefacenti nelle aree di accesso al Parco. Durante il servizio, gli agenti in borghese hanno notato due soggetti a bordo di un’utilitaria di colore rosso che, dopo aver parcheggiato il veicolo vicino a Via delle Primule, nel Comune di Cogliate, si sono addentrati all’interno del Parco delle Groane per poi uscirne dopo pochi minuti. A seguito di un primo controllo i due uomini, alla richiesta di spiegazioni circa il loro accesso all’area verde, hanno riferito di aver acquistato e consumato sostanza stupefacente all’interno del parco e di non essere arrivati in auto bensì a piedi. Vista la non coerenza fra le dichiarazioni e i fatti osservati, il personale della Polizia Provinciale ha proceduto con la perquisizione, rinvenendo della sostanza stupefacente per uso personale. (segue) (Com)