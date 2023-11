Legge Bilancio: domani audizioni in commissioni Senato e Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 9 novembre, presso l'aula convegni del Senato, le commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, svolgono le seguenti audizioni: ore 14, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Confprofessioni e Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro; ore 15, Confapi, Confimi, Conflavoro Pmi e Federdistribuzione; ore 16, Confindustria; ore 17, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani, Cna e Confassociazioni; ore 18, Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri; ore 19, Ania. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)