Cultura: Fd'I, votata nomina Buttafuoco a Biennale, orgogliosi di questa scelta

- "Abbiamo appena votato in commissione Cultura la nomina di Pietrangelo Buttafuoco a presidente della Biennale di Venezia. A dimostrazione delle indiscusse competenze culturali e delle profonde qualità umane, la sua nomina è stata votata da una maggioranza molto ampia e da una minoranza che ha scelto di astenersi. Siamo orgogliosi che il ministro Sangiuliano abbia designato Buttafuoco per questo prestigioso incarico che siamo certi saprà svolgere nel migliore dei modi. A lui rinnoviamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro". Lo dice Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d'Italia a nome dei componenti del partito in commissione Cultura alla Camera.(Rin)