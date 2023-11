Bosnia: Dodik, Ue ha perso altra occasione rinviando inizio negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la decisione di rinviare l'inizio dei negoziati di adesione per la Bosnia Erzegovina, l'Unione europea ha perso un'altra occasione. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Srpska (entità serba del Paese) Milorad Dodik, a commento del parere, per ora con riserva, della Commissione europea sul via libera per Sarajevo all'apertura dei negoziati di adesione all'Ue. "Ci aspettavamo una raccomandazione incondizionata per l'apertura dei negoziati e il via libera, nonostante tutte le incertezze sul futuro dell'Ue e sull'allargamento, al vero lavoro di organizzazione e conduzione dei negoziati", ha ammesso Dodik. "Ma capisco anche la Commissione europea, che nelle ultime settimane è stata sottoposta a pressioni e attacchi da parte di coloro che sono contrari all'Accordo di Dayton e a tutto ciò che facciamo", ha dichiarato il leader serbo. La Commissione europea ha oggi raccomandato al Consiglio dell'Ue l'apertura dei negoziati di adesione con la Bosnia Erzegovina solo "una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione". (Beb)