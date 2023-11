Camera: domani audizione su libertà di religione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 9 novembre, alle ore 8:45, presso l'aula della commissione Esteri della Camera, il Comitato permanente sulla tutela della libertà religiosa nella sfera internazionale, istituito presso la stessa commissione, svolge l'audizione dell'inviato speciale per la tutela delle libertà religiosa e per il dialogo interreligioso del ministero degli Esteri, Andrea Benzo, sul tema delle possibili iniziative dell'Italia a favore della libertà di religione o di credo e del dialogo interreligioso. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)