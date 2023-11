Sanità: Rotondi (Fd'I Lazio), prosegue rilancio ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riapertura del reparto di Ginecologia dell'Ospedale Coniugi Bernardini, "che fa seguito alla riattivazione di Pediatria, si compie un'altra tappa fondamentale nel percorso di rilancio del nosocomio di Palestrina che ha fornito un ingente contributo durante la pandemia". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Marika Rotondi. "Ridare impulso a questa struttura - aggiunge - è stato sin dall'inizio del mio mandato un obiettivo prioritario e finalmente, dopo tanto lavoro, grazie all'impegno della Giunta Rocca e della Asl Rm 5, possiamo riconsegnare alla cittadinanza, un presidio sanitario centrale per l'assistenza alle donne in gravidanza e per l'utenza femminile del territorio. Dopo gli anni del pesante ridimensionamento deciso dalla precedente Amministrazione regionale, con la cancellazione di servizi sanitari e la chiusura di ambulatori e reparti, per questo Ospedale inizia una stagione di rinnovamento finalizzata a garantire agli abitanti del comprensorio Prenestino una ampia e qualitativa offerta di Assistenza sanitaria", conclude Rotondi. (Com)