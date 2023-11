Ucraina: Parlamento approva utilizzo imposte militari per finanziare acquisto e produzione armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Verkhovna Rada (il Parlamento monocamerale ucraino) ha approvato una legge che consente di utilizzare i fondi raccolti dall'imposta sul reddito pagata dai militari per finanziare l'acquisto e la produzione di armi. Lo ha annunciato sul proprio canale Telegram il parlamentare ucraino Yaroslav Zhelezniak, precisando che la proposta è stata sostenuta da 253 voti. Secondo i dati del ministero delle Finanze ucraine, nel 2024 si aspetta che l'imposta sui redditi raccolta ammonterà a 96 miliardi di grivnie (2,5 miliardi di euro). I fondi saranno utilizzati per acquistare droni e sistemi di artiglieria, per implementare nuove tecnologie e per potenziare l'industria della difesa nazionale. (Kiu)