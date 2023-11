Olimpiadi 2026: Abodi, in corso valutazioni su pista bob alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono in corso accurate valutazioni con l'obiettivo comune di arrivare alla soluzione più sostenibile, sotto tutti i punti di vista, per quel che riguarda l'individuazione di un alternativa alla pista di bob di Cortina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza della scelta”. Lo ha spiegato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte a individuare soluzioni alternative alla realizzazione della pista da bob a Cortina d'Ampezzo, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.(Rin)