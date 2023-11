Camera: domani audizioni su Codice della strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 9 novembre, la commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, svolge le seguenti audizioni: ore 13:30, Assosharing ed Emobility Italia (in videoconferenza); ore 13:50, Alleanza per la mobilità dolce (Amodo) (in videoconferenza) ed Euromobility (in videoconferenza); ore 14:10, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) (in videoconferenza), Clean Cities Campaign (in videoconferenza) e Fondazione Ecco think tank; ore 14:40, Autonomie locali italiane (Ali) (in videoconferenza); ore 14:50, Associazione nazionale centri soccorso autoveicoli (Ancsa); ore 15, Federazione motociclistica italiana (in videoconferenza); ore 15:10, Cna Fita, Federazione autotrasportatori italiani (Fai), Federazione italiana autotrasportatori professionali (Fiap), TrasportoUnito (in videoconferenza) e Associazione delle imprese di autotrasporto (Assotir); ore 15:50, Associazione nazionale centri di controllo (Assocar). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)