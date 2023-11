Olimpiadi 2026: Abodi, impegno governo è massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno del governo per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina “è totale, nel rispetto dei ruoli di ciascuno”. A dirlo è stato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte a individuare soluzioni alternative alla realizzazione della pista da bob a Cortina d'Ampezzo, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Lo stesso ha ricordato i “significativi investimenti che vanno a beneficio solo in minima parte delle opere di carattere sportivo” e che invece fanno riferimento “soprattutto a opere pubbliche, a infrastrutture di collegamento che in futuro miglioreranno certamente la qualità della vita dei cittadini”. (Rin)