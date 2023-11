Sanità: Mattia (Pd), Giunta Rocca conferma blocco assunzioni, interrogazione oggi in Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Rocca conferma il blocco delle assunzioni del personale amministrativo da parte delle Asl e degli Enti del Sistema Sanitario Regionale introdotto con una delibera dello scorso 18 aprile. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, a margine dell'interrogazione svoltasi oggi in Aula sulla "Graduatoria del concorso pubblico indetto dalla Asl Roma 1, in forma aggregata, per titoli ed esami, per il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale categoria D". "Uno dei primi atti della destra al governo regionale - aggiunge - è stato colpire la sanità pubblica con lo stop di risorse e assunzioni, da un lato per esigenze di budget, e, dall'altro lato aprendo ai privati, ad esempio facendoli entrare nella gestione delle liste d'attesa o addirittura favorendo sprechi di soldi pubblici e precariato per i lavoratori con misure scandalose come i medici a gettone nei Pronto Soccorso". (segue) (Com)