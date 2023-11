Sanità: Mattia (Pd), Giunta Rocca conferma blocco assunzioni, interrogazione oggi in Consiglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un concorso pubblico indetto nel 2020, a ridosso della pandemia, dall'Asl Roma 1 quale ente capofila di vari enti pubblici della sanità pubblica di Roma e del Lazio, per 326 posti, poi ridotti a 148 di cui, attualmente rimangono 143 idonei nella graduatoria, che, essendo a valenza regionale, potrebbe essere un bacino utile per le assunzioni anche nelle aziende ed enti pubblici della sanità laziale – spiega Mattia – Ad esempio da una prima stima, per quanto parziale, desumibile dai Piao 2023-2025 pubblicati dalle aziende del servizio sanitario regionale, il fabbisogno complessivo è di circa 100 collaboratori amministrativi categoria D. E nello specifico si conta: per Asl Roma 3, una necessità di 23 unità, Asl Viterbo (9); Asl Latina (24); Asl Frosinone (12); Azienda Ospedaliera Sant'Andrea (8); Policlinico Umberto I (4), Policlinico Tor Vergata (6); Ifo Regina Elena (5); Istituto Spallanzani (2); Ares 118 (5). La Regione Lazio rimetta al centro la sanità pubblica per garantire il diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini del Lazio e ridare dignità ai lavoratori", conclude Mattia. (Com)