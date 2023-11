Grecia: Kasselakis incontra commissario Ue Gentiloni a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Syriza-Alleanza progressista, Stefanos Kasselakis, ha incontrato oggi a Bruxelles il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa” citando fonti interne al partito di opposizione greco, secondo cui al centro della discussione ci sono stati gli ultimi sviluppi nell’economia greca ed europea. Per quanto riguarda la revisione del Patto di stabilità, Kasselakis ha osservato che la proposta della Commissione Ue va in una direzione positiva, che Syriza sostiene. Inoltre, il successore di Alexis Tsipras ha detto di essere favorevole all’aumento dei fondi per la protezione civile e alla creazione di un nuovo strumento finanziario per le catastrofi naturali, nonché all’istituzione di un fondo permanente per la ripresa e la resilienza. (Gra)