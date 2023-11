Kazakhstan-Russia: Tokayev, 143 progetti congiunti per un valore di 33,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla cooperazione industriale tra Russia e Kazakhstan, le imprese dei due Paesi stanno realizzando 143 progetti congiunti per un valore di 33,5 miliardi di dollari. E' quanto ha detto il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, in un'intervista al quotidiano russo "Izvestija". Tokayev ha osservato che l'afflusso di investimenti diretti dalla Russia al Kazakhstan negli ultimi 18 anni ha superato 20 miliardi di dollari, mentre gli investimenti del Kazakhstan alla Russia ammontano a circa 6 miliardi di dollari. "Attualmente, in settori chiave per l'economia come l'ingegneria, la metallurgia e l'industria chimica vengono realizzati 40 progetti per un valore di 16,6 miliardi di dollari con la creazione di oltre 15 mila posti di lavoro", ha precisato il presidente. Infine, Tokayev ha sottolineato che la cooperazione con Mosca "dimostra chiaramente il potenziale enorme per lo sviluppo in futuro". (Rum)