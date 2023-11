Legge Bilancio: Paita (Iv), vergognoso tagliare fondo disabilità, ministra venga in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' semplicemente vergognoso il dirottamento da parte del governo Meloni dei 350 milioni, previsti nel Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, su altre spese che nulla hanno a che fare con la piena realizzazione delle stesse". Lo afferma sui suoi social la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Ma Lega e Fd'I non avevano promesso di incrementare le risorse per le persone non autosufficienti? Daremo battaglia in Parlamento con un emendamento e nei Consigli regionali con mozioni unitarie di Italia viva, perché non venga negato a nessuno il diritto ad una vita dignitosa. Chiediamo che la ministra Locatelli venga in Parlamento a chiarire", conclude. (Rin)