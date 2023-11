Energia: Ansaldo Nucleare e leader in tecnologia metalli liquidi insieme per realizzare piccoli reattori modulari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque leader nella tecnologia dei metalli liquidi pesanti uniscono le forze per accelerare l'implementazione industriale dei piccoli reattori modulari (Smr). Ansaldo Nucleare, Enea, Raten, Sck Cen e Westinghouse Electric Company hanno formalizzato il proprio impegno con la firma di un Memorandum d’intesa. La firma – riferisce una nota – è avvenuta alla presenza di Alexander De Croo, Primo ministro del Belgio, Klaus Iohannis, presidente della Romania e rappresentanti delle ambasciate italiana e degli Stati Uniti in Belgio. Questa collaborazione rende l’energia nucleare sostenibile una componente chiave della transizione energetica globale. Lo scorso anno il governo belga ha affidato al centro di ricerca nucleare Sck Cen il compito di identificare piccoli reattori modulari (Smr) innovativi, nonché la della ricerca di partner idonei per realizzare Smr basati su piombo. Lo studio si è rivelato vincente, facendo leva sui programmi di sviluppo di tecnologie nucleari basate sul piombo portati avanti negli ultimi anni da diverse realtà leader. Cinque di queste hanno collaborato insieme per questo ambizioso progetto. Gli Smr a tecnologia a piombo hanno un alto livello di sicurezza e offrono il vantaggio di un utilizzo più efficiente del combustibile nucleare e di una riduzione dei rifiuti radioattivi a lunga vita, in un approccio a ciclo chiuso del combustibile. Con i loro sforzi congiunti e la spinta condivisa per implementare una soluzione di generazione di energia competitiva in termini di costi, i partner svilupperanno questa tecnologia promettente, facilitando la diffusione su scala commerciale dell’energia nucleare sostenibile. (segue) (Rin)