Energia: Ansaldo Nucleare e leader in tecnologia metalli liquidi insieme per realizzare piccoli reattori modulari (2)

- "Un anno e mezzo fa abbiamo preso la decisione strategica di accelerare la nostra transizione energetica. Ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili, limitare le nostre emissioni di gas e la nostra dipendenza da paesi come la Russia, investendo massicciamente in energia offshore, infrastrutture a idrogeno, ma anche l'energia nucleare del futuro. Abbiamo deciso di farlo avvalendoci delle competenze sviluppate in Belgio e destinando 100 milioni di euro alla ricerca e allo sviluppo di Smr. Sin dall’inizio, eravamo convinti che tutto ciò sarebbe avvenuto in cooperazione con partner internazionali. L'accordo siglato oggi da Sck Cen con Ansaldo Nucleare, Enea, Raten e Westinghouse è la prima pietra miliare visibile in questa strategia, una solida base sulla quale continueremo a costruire", ha affermato Alexander De Croo, Primo ministro del Belgio. Klaus Iohannis, presidente della Romania, condivide questo orgoglio nazionale: "Gli scambi che ho avuto con gli esperti, compresi quelli rumeni, sono stati particolarmente interessanti in quanto vi sono ottime prospettive di cooperazione tra la Romania e il Belgio nel campo della ricerca nucleare”. (Rin)