Kazakhstan: Tokayev, occorre rispettare carta dell'Onu per raggiungere pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere pace "in un doloroso processo di formazione della multipolarità", bisogna risolvere tutte le controversie sulla base della carta dell'Onu, rispettando in modo consistente il diritto internazionale. Lo ha sostenuto il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. "Una volta che il rigoroso rispetto del diritto internazionale prevale sulle emozioni, il mondo tornerà a uno stato di equilibrio sostenibile. E questa formula è rilevante sia per i sistemi politici che per la risoluzione dei moderni problemi economici, ambientali e umanitari", ha affermato Tokayev in un'intervista al quotidiano russo "Izvestija". Secondo il presidente del Kazakhstan, oggi prevalgono i metodi di pressione politica, le guerre commerciali e le sanzioni, il che contribuisce allo sviluppo di una crisi completa del sistema commerciale internazionale. "Credo che sia giunto il momento di rendere le Nazioni Unite la principale guida per garantire la sicurezza globale, in grado di affrontare le sfide del ventunesimo secolo e risolvere efficacemente i problemi dei tempi moderni", ha proseguito Tokayev. (Rum)