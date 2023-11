Balcani: Commissione Ue presenta nuovo piano di crescita da 6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha presentato un piano di crescita per i Balcani occidentali del valore di 6 miliardi di euro. L'obiettivo è quello di portare alcuni dei vantaggi dell'adesione alla regione prima dell'adesione, di stimolare la crescita economica e di accelerare la necessaria convergenza socio-economica e consentire ai partner di intensificare le riforme e gli investimenti per accelerare in modo significativo la velocità del processo di allargamento e la crescita delle loro economie. Il piano, che si dovrebbe realizzare nel periodo 2024-2027, prevede che i pagamenti avverranno solo dopo l'attuazione delle riforme concordate. Sono stati individuati quattro pilastri principali. Il primo mira a rafforzare l'integrazione economica con il mercato unico dell'Unione europea, a condizione che i Balcani occidentali si allineino alle regole del mercato unico e aprano contemporaneamente i settori e le aree pertinenti a tutti i loro vicini, in linea con il mercato regionale comune. (segue) (Beb)