Balcani: Commissione Ue presenta nuovo piano di crescita da 6 miliardi di euro (2)

- Il secondo pilastro prevede il rafforzamento dell'integrazione economica all'interno dei Balcani occidentali attraverso il mercato regionale comune, basato su regole e standard dell'Ue, che potrebbe potenzialmente aggiungere il 10 per cento alle loro economie. Il terzo richiede di accelerare le riforme fondamentali, sostenendo il percorso dei Balcani occidentali verso l'adesione all'Ue e migliorando la crescita economica sostenibile anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri e rafforzando la stabilità regionale. Infine, il quarto pilastro vuole aumentare l'assistenza finanziaria a sostegno delle riforme attraverso uno strumento di riforma e crescita per i Balcani occidentali per il periodo 2024-2027. A questo proposito, il piano presenta la proposta per un nuovo strumento del valore di 6 miliardi di euro, composto da 2 miliardi di euro di sovvenzioni e 4 miliardi di euro di prestiti agevolati, il cui pagamento è subordinato all'attuazione da parte dei partner dei Balcani occidentali di specifiche riforme socioeconomiche e fondamentali. (segue) (Beb)