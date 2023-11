Speciale energia: Russia, valutiamo con Kirghizistan progetto centrale nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Kirghizistan stanno lavorando per valutare gli aspetti chiave del progetto che prevede la costruzione di una centrale nucleare a bassa potenza nel Paese centroasiatico e i suoi parametri tecnici. Lo ha detto Aleksander Sternik, direttore del terzo dipartimento dei paesi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) del ministero degli Esteri russo, in un'intervista all'agenzia distampa"Ria Novosti". In precedenza, il direttore generale di Rosatom, Aleksej Likhachev, aveva affermato che diversi Paesi, tra cui il Kirghizistan, quest'anno intendono formalizzare legalmente i progetti di costruzione di centrali nucleari con la società statale russa. "Nel 2022 è stato firmato un memorandum di cooperazione tra la società statale Rosatom e il ministero dell'Energia del Kirghizistan sulla costruzione di una centrale nucleare a bassa potenza. È stata preparata una documentazione per il progetto, che è stata inviata alla parte kirghisa. Attualmente si sta lavorando per valutare gli aspetti chiave del progetto e i parametri tecnici con particolare attenzione alla sua accettabilità sociale", ha detto il diplomatico. La scorsa estate Likhachev e il primo ministro del Kirghizistan Akylbek Japarov hanno discusso dell'ampliamento della cooperazione tra Russia e Kirghizistan nel campo dell'energia nucleare pacifica e hanno concordato di proseguire le consultazioni sul progetto per la costruzione di una centrale nucleare a bassa potenza sul territorio kirghiso. Nel mese di novembre dello scorso anno i due Paesi hanno concordato i termini per uno studio preliminare di fattibilità del progetto di costruzione dell'impianto (Rum)