Speciale energia: algerina Sonatrach aprirà un nuovo ufficio in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia algerina del settore petrolifero e del gas, Sonatrach, ha annunciato i suoi piani di aprire un nuovo ufficio in Libia al fine di rafforzare la sua presenza e le sue operazioni nel Paese. L’amministratore delegato di Sonatrach, Rachid Hachichi, ha condiviso questa notizia durante un incontro con il presidente della National Oil Corporation (Noc) libica, Farhat Bin Qadara. Durante la riunione, Hachichi ha confermato l'ambizione della compagnia algerina di fare un "deciso rientro" nel mercato petrolifero libico nel prossimo futuro. Gli argomenti trattati hanno incluso la discussione su come poter potenziare la collaborazione bilaterale, concentrandosi sugli investimenti e sullo sviluppo delle attività di Sonatrach in Libia. (Ala)