Speciale energia: Eon, utile rettificato aumentato del 27 per cento tra gennaio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Eon ha registrato tra gennaio e settembre scorso un incremento del 27 per cento su base annua dell'utile rettificato prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (Ebitda), che ha raggiunto i 7,8 miliardi di euro. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che l'azienda aumenterà di 300 milioni di euro gli investimenti per il 2023, portandoli a 6,1 miliardi di euro. Allo stesso tempo, Eon ha confermato la previsione secondo cui l'Ebitda rettificato per l'intero anno dovrebbe attestarsi tra gli 8,6 e gli 8,8 miliardi di euro. Secondo il suo direttore finanziario Marc Spieker, il gruppo ha beneficiato di un'ulteriore stabilizzazione del mercato dell'energia. Il risultato del settore reti è migliorato di circa 800 milioni di euro, attestandosi a 4,9 miliardi di euro. Il comparto delle soluzioni per i clienti, che comprende l'attività di vendita di elettricità e gas, ha registrato un aumento del fatturato di circa 1,6 miliardi di euro arrivando a tre miliardi di euro. Intanto, come dichiarato da Spieker, Eon continua ad “accelerare il ritmo” degli investimenti nella transizione energetica “in Germania e in tutta Europa”. (Geb)