Speciale energia: Stellantis, il 23 novembre l'inaugurazione dell'Hub di economia circolare a Torino

- Il nuovo Hub di economia circolare di Stellantis nello stabilimento di Torino-Mirafiori inaugurerà il prossimo 23 novembre. Lo ha annunciato l'azienda automotive in una nota stampa. "Il nuovo impianto, che è in corso di completamento su un'area industriale di circa 55 mila metri quadrati nella zona di Mirafiori Sud, dimostra concretamente l'impegno dell'Azienda a cambiare il suo modello di produzione e consumo passando da un'economia lineare, caratterizzata dall'approccio del 'produrre-consumare-buttar via' - a quello dell'economia circolare, che implica l'uso circolare di risorse e prodotti - si legge nella nota -, per farli durare il più a lungo possibile, minimizzando così gli sprechi, riducendo la domanda di nuove materie prime, il consumo di energia e le emissioni. (Rpi)