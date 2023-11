Speciale energia: Romania, ministro Energia, nel 2029 potremmo avere in funzione tecnologia piccoli reattori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2029 la Romania potrebbe essere il primo Paese in Europa ad avere in funzione la tecnologia dei piccoli reattori. Lo ha detto il ministro dell'Energia romeno, Sebastian Burduja, durante una conferenza internazionale sul gas. "La tecnologia dei reattori modulari di piccole dimensioni è una grande promessa per tutta l'umanità, perché parliamo di una produzione di massa e di costi molto inferiori rispetto a quelli dei grandi reattori”, ha affermato il ministro romeno. “A livello europeo, ma anche a livello mondiale, la Romania è leader nel settore. Nel 2029 potremmo essere il primo Paese in Europa ad avere questi piccoli reattori modulari in funzione", ha spiegato Burduja. Il ministro ha sottolineato tuttavia che la nuova tecnologia “deve passare assolutamente attraverso tutte le fasi normative, per garantire gli standard di sicurezza”. "Si tratta di una tecnologia che ha già dimostrato la sua affidabilità e sicurezza in decenni di funzionamento nei sottomarini nucleari. Sono convinto che ci sarà molto utile”, ha aggiunto Burduja. (Rob)