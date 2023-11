Speciale energia: sviluppo e ambiente, Acea vince premio Emas per termovalorizzatore San Vittore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Acea partecipa ad Ecomondo, la più importante fiera della green e circular economy dell’area euro-mediterranea, che prende il via a Rimini, e vince, per il secondo anno consecutivo, il premio Emas (Eco-management and Audit Scheme) nella categoria “Progetti che prevedono l’adozione di energia da fonti rinnovabili nell’ottica dell’autonomia energetica”. Il progetto premiato è stato studiato per migliorare la prestazione energetica del termovalorizzatore situato a San Vittore del Lazio in provincia di Frosinone. A ritirare il riconoscimento Giovanni Rosti, Ceo di Acea ambiente, la società del gruppo che, con 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti gestiti ogni anno, è uno dei maggiori player nazionali di questo settore. Il premio, promosso dal comitato per l'Ecolabel, l'Ecoaudit e l'Ispra, rappresenta un importante attestato per le imprese virtuose in possesso di una registrazione Emas, alle quali viene riconosciuto l’impegno profuso nel campo della gestione ambientale volontaria. (Com)