Speciale energia: gasdotto Marocco-Nigeria promuoverà sviluppo sulla costa atlantica

- Il gasdotto Marocco-Nigeria sarà un progetto di integrazione regionale e promuoverà delle dinamiche di sviluppo sulla costa atlantica. Lo ha affermato il re marocchino, Mohammed VI, durante il suo discorso in occasione del 48esimo anniversario della “Marcia Verde” (che segnò l’annessione del Sahara occidentale al Marocco). Il sovrano ha aggiunto che il gasdotto costituirà una fonte affidabile di approvvigionamento energetico anche per i Paesi europei. In accordo con la decisione marocchina di creare un quadro istituzionale che riunisca i 23 Paesi dell'Africa "atlantica", Mohammed VI ha anche proposto un'iniziativa a livello internazionale volta a dare ai Paesi del Sahel l'accesso all'Oceano Atlantico, sottolineando che il successo di questa operazione dipenderà dal potenziamento delle loro infrastrutture. Il re ha affermato che il Marocco è pronto a mettere le sue infrastrutture stradali, portuali e ferroviarie a disposizione di questi Paesi, nella convinzione che "questa iniziativa costituirà una svolta fondamentale per le loro economie e per l'intera regione". A tale proposito, Mohammed VI ha osservato che i problemi e le difficoltà che i Paesi del Sahel devono affrontare non saranno risolti solo con misure di sicurezza e militari, ma adottando un approccio basato sulla cooperazione e sullo sviluppo congiunto. (Mar)