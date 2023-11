Speciale energia: algerina Sonatrach dovrebbe annunciare la ripresa delle attività in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della compagnia petrolifera algerina Sonatrach, Rachid Hachichi, ha annunciato la ripresa delle proprie esplorazioni e l'apertura di un proprio ufficio in Libia. Secondo quanto riferito dalla National Oil Corporation (Noc, l’ente petrolifero libico) su X (ex Twitter), l'annuncio è stato fatto in occasione dell'incontro a Tripoli tra Hachichi e Farhat Bengdara, presidente della Noc, alla presenza dei membri del consiglio di amministrazione e dei direttori dei dipartimenti di entrambe le parti. (Lit)