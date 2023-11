Speciale energia: Enel, ricavi nove mesi in calo del 34,1 per cento sul 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel chiude i primi nove mesi del 2023 con ricavi pari a 69.534 milioni di euro (105.522 milioni di euro nei nove mesi del 2022, -34,1 per cento). La variazione, spiega una nota, è da ricondurre principalmente ai minori volumi di energia prodotti in un regime di prezzi medi di vendita decrescenti in un contesto caratterizzato da una maggiore stabilità dei prezzi rispetto ai nove mesi del 2022, nonché al differente perimetro di consolidamento nei due periodi a confronto. L’Ebitda ordinario è pari a 16.386 milioni di euro (12.671 milioni di euro nei nove mesi del 2022, +29,3 per cento). L’incremento, spiega Enel, è riconducibile ai risultati del business integrato, che ha beneficiato della normalizzazione dei margini rispetto all’analogo periodo del 2022 e al miglioramento dei risultati di Enel Grids. (Rin)