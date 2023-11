Speciale energia: Romania-Algeria, nel 2024 una nuova sessione della Commissione di cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ahmed Attaf, ha concluso una visita di lavoro di due giorni in Romania, durante la quale ha incontrato l'omologa romena, Luminita Odobescu, e il presidente del Senato romeno, Nicolae Ciuca. Lo ha riferito il ministero degli Esteri algerino, spiegando che Attaf e Odobescu hanno concordato di tenere la prossima sessione della Commissione congiunta sulla cooperazione economica e tecnica nel 2024. I due hanno inoltre analizzato lo status delle relazioni di cooperazione e partenariato tra i rispettivi Paesi e le prospettive di rafforzamento in vari settori, tra cui il commercio, l'energia, la formazione, l'istruzione superiore e l'agricoltura. Oltre alle questioni bilaterali, Attaf e Odobescu hanno discusso anche degli sviluppi della situazione regionale e internazionale. In particolare, hanno espresso la loro preoccupazione per la crisi ucraina, ribadendo il loro sostegno a una soluzione politica del conflitto. Durante l'incontro con Ciuca, invece, Attaf ha sottolineato l'importanza del ruolo della diplomazia parlamentare nel rafforzamento delle relazioni tra Algeria e Romania. Entrambi hanno accolto con favore la formazione di gruppi parlamentari di amicizia, si legge nella nota. (Ala)