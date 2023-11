Speciale energia: UniCredit colloca con successo un Senior Preferred Green Bond per un valore di 750 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rendicontazione annuale garantirà l'allocazione trasparente dei proventi e il monitoraggio anche in termini di impatto ottenuto. Il ricavato è destinato a finanziare specifici progetti in materia di energie rinnovabili, trasporti puliti ed edifici verdi come delineato nel suddetto Framework. L’emissione mira a sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs) numero 7 (Energia accessibile e pulita), numero 9 (Industria, Innovazione e Infrastrutture) e numero 11 (Città e comunità sostenibili). Questa emissione sottolinea ulteriormente il forte impegno di UniCredit per la sostenibilità e l'importanza strategica delle tematiche Esg per il Gruppo. L’emissione completa il Funding Plan 2023 riservato agli investitori istituzionali e conferma ancora una volta la capacità di UniCredit di accedere al mercato in diversi formati. UniCredit Bank AG ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e Lead Manager affiancata da Barclays, Bnp Paribas, BofA Securities, Imi-Intesa Sanpaolo, Ing, Santander e UBS in qualità di Joint Lead Managers. L’obbligazione, documentata nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, si classificherà pari passu con il debito Senior Preferred in essere. I rating attesi sono i seguenti: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch). La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo. (Com)