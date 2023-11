Autonomia: Zaia, voto favorevole Commissione parlamentare è nuovo tassello del percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto favorevole della Commissione parlamentare è "il nuovo tassello di un percorso che porterà il Paese alla modernità". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, a commento del parere favorevole nei confronti dell'Autonomia differenziata espresso in mattinata dalla Commissione parlamentare per le Questioni regionali. "Con l'approvazione all'unanimità dei parlamentari presenti del disegno di legge da parte della Commissione parlamentare per le Questioni regionali, riunitasi oggi a Roma - ha detto il presidente veneto - una nuova importante pietra va ad aggiungersi a quelle che passo dopo passo stiamo allineando nella solida costruzione del grande edificio dell'autonomia. Il lavoro continua costante e ogni nuovo successo conferma quanto la materia sia sentita come una riforma che il Paese si attende, quella che lo traghetterà dalle secche di un immobilismo medievale verso la modernità e l'efficienza, come confermano i tanti paesi federali che conosciamo. È innegabile che - ha sottolineato - con pragmatismo questo esecutivo sta lavorando perché la riforma federalista possa finalmente raggiungere l'attuazione: il mio ringraziamento va alla Premier, ai Ministri e a tutti i parlamentari che anche in questo passaggio hanno voluto con grande serietà approfondire le tematiche dell'autonomia, evidenziando i vantaggi che porterà al Paese. Come diceva il Presidente della Repubblica Napolitano, l'autonomia è vera assunzione di responsabilità - ha concluso Zaia -. Questa assunzione si sta già concretizzando dimostrando di cogliere un'opportunità storica nel pieno rispetto di quanto previsto dalla nostra Costituzione. L'autonomia è la vera rivoluzione pacifica che darà voce ai cittadini che oggi rappresentano la foresta silenziosa che cresce. Ringrazio il Presidente della Commissione e tutti i componenti per il lavoro svolto". (Rev)