Kazakhstan: Tokayev, il Paese è uno snodo logistico affidabile

- Il Kazakhstan fungerà da snodo logistico affidabile. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano russo "Izvestija" il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, evidenziando che il Paese è pronto a "sfruttare tutte le sue capacità e risorse" per sviluppare la logistica ferroviaria e stradale necessaria per aumentare il traffico merci. Tokayev ha aggiunto che il corridoio di trasporto nord–sud apre ampie prospettive e può diventare uno dei fattori chiave per lo sviluppo economico del Paese. (Rum)