Mafia: operazione polizia-Fbi, 17 indagati tra Palermo e New York tra clan siciliani e famiglia Gambino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato, su delega della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, ha dato esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto nei confronti di sette indagati, attivi nei territori palermitani di Partinico, Borgetto e Torretta e ritenuti responsabili, a diverso titolo, dei delitti di associazione mafiosa ed altri reati connessi. L'operazione si inserisce in più vasto contesto investigativo ed esecutivo che ha visto il coinvolgimento di investigatori della Polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation in una complessa ed articolata indagine avviata sui componenti della famiglia Gambino di New York ed alcuni referenti italiani del medesimo sodalizio ancora attivi in Sicilia. Infatti in tale contesto operativo, contestualmente all'esecuzione del provvedimento di fermo a carico dei 7 indagati in provincia di Palermo, la competente articolazione Fbi di New York ha eseguito analoghe misure restrittive a carico di ulteriori 10 soggetti, indagati per associazione per delinquere, estorsione, incendio doloso, cospirazione e turbativa d'asta. (segue) (Rin)