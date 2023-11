Mafia: operazione polizia-Fbi, 17 indagati tra Palermo e New York tra clan siciliani e famiglia Gambino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione congiunta ha visto in campo agenti speciali dell' Fbi ed investigatori del Servizio centrale operativo, della Squadra Mobile di Palermo e della locale Sisco, coadiuvati da personale specializzato dei Reparti Prevenzione Crimine, delle unità cinofile e del reparto volo. Le congiunte indagini, avviate nell'aprile 2021 e supportate dal consolidato rapporto di collaborazione tra il Servizio centrale operativo e l'Fbi, sono state progressivamente corroborate da un costante scambio info-investigativo e da una serie di servizi di osservazione transfrontaliera implementati sull'asse Palermo-Roma-New York. Nel menzionato contesto, le risultanze investigative hanno dimostrato l'ultrattività del mandamento mafioso di Partinico, storicamente legato al boss Vito Vitale la cui ascesa al vertice, risalente agli anni '90, venne supportata dai "corleonesi" di Totò Riina. Le indagini hanno documentato, in particolare, la cifra criminale di alcuni anziani maggiorenti della famiglia mafiosa di "Torretta" già emersi sullo sfondo delle storiche inchieste meglio conosciute come "Pizza Connection" e "Iron Tower", facendo rilevare, sul fronte americano, anche il ruolo di taluni esponenti di spicco de La Cosa Nostra Americana (LCA) legati al noto boss Frank Calì, assassinato per futili motivi nel marzo 2019. (segue) (Rin)