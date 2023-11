Mafia: operazione polizia-Fbi, 17 indagati tra Palermo e New York tra clan siciliani e famiglia Gambino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale ambito, è stata accertata la solidità dei rapporti esistenti tra le due consorterie sull'asse Usa-Italia, emergendo l'interessamento americano per le vicende organizzative di cosa nostra siciliana e venendo in rilievo anche una serie di dinamiche legate alla reggenza del mandamento mafioso di Partinico. Collateralmente, le risultanze sviluppate sul fronte estero dal Federal Bureau of Investigation hanno documentato una variegata serie di condotte estorsive attuate nel settore dei cantieri edili della Grande Mela dagli odierni destinatari delle misure restrittive disposte in Usa, giovandosi anche della manovalanza delle gangs metropolitane locali. E' in detto contesto che alcuni degli indagati di origine italiana hanno peraltro evocato pregressi episodi di estorsione in danno di ristoratori di origini siciliane insediati a New York, richiamando, a tal proposito, l'azione di impulso e di intermediazione assicurata in Sicilia dai maggiorenti mafiosi locali, in grado di esercitare pressioni nei confronti dei familiari delle stesse vittime tuttora residenti nell'area del mandamento di Partinico. Il collegamento tra Lca e "cosa nostra" siciliana si è quindi sostanziato anche della trasposizione negli U.S.A. del "metodo" estorsivo suggerito da un anziano boss partinicese, laddove gli indagati americani si convincevano dell'opportunità di accontentarsi di somme più esigue e di abbandonare le azioni cruente demandate alle menzionate gangs, allo scopo di fidelizzare gli estorti nella vantaggiosa prospettiva di un più "morbido" e duraturo assoggettamento. Nell'area territoriale di riferimento, gli odierni indagati hanno dimostrato di mantenere un'accentuata capacità di controllo del territorio, disvelando anche una serie di dinamiche connesse alla gestione di un fiorente traffico di stupefacenti ed alla conduzione di reati predatori "autorizzati" dal reggente locale. In occasione dell'esecuzione congiunta delle previste misure restrittive - avvenuta in simultanea a New York e Palermo a partire dalle prime ore odierne (ore 4.00 di New York e ore 10:00 in Italia) - è stato previsto anche il reciproco impiego di investigatori italiani ed americani, intervenuti in qualità di "osservatori" sugli opposti scenari operativi. (Rin)