Sardegna: rinasce il lungomare Poetto a Quartu Sant'Elena, altri 9 milioni di investimenti

- Il lungomare Poetto a Quartu Sant'Elena è pronto a rinascere a nuova vita, favorendo passeggiate, corse e pedalate. La riqualificazione include anche la storica pineta del Poetto, che è stata appena recintata per proteggerla da auto in sosta. L'intervento è stato momentaneamente sospeso durante la stagione balneare e la nidificazione dei fenicotteri, ma ora è tutto pronto per la ripresa dei lavori. La novità è il parere positivo espresso dall'assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente sul progetto del secondo e terzo lotto. Il progetto prevede un investimento da 9 milioni finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e si aggiunge ai 3 milioni di euro già investiti nel cantiere in corso. Nel documento che ha sancito il via libera, il direttore del servizio regionale per la Valutazione degli Impatti Ambientali ha sottolineato che l'intervento non deve essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale. Questo parere positivo riguarda i due tratti che rimangono da progettare definitivamente: quello che va dal Margine Rosso fino al campo da basket e l'altro che si estende dall'ex Bussola fino all'ospedale Marino. Tuttavia, sono state imposte alcune prescrizioni, tra cui la sospensione dei lavori dal 1 marzo al 31 agosto per tutelare il periodo riproduttivo dell'avifauna. (segue) (Rsc)