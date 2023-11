Sardegna: rinasce il lungomare Poetto a Quartu Sant'Elena, altri 9 milioni di investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riqualificazione del verde dovrà prevedere specie autoctone e l'eliminazione di quelle invasive. Dal Comune di Quartu si commenta con soddisfazione questo importante passo avanti. Nel frattempo, l'impresa incaricata dal Comune ha ripreso il cantiere nel primo lotto, che include una passeggiata vista mare, panchine, pergole per le soste all'ombra, passerelle per raggiungere la spiaggia, una pista dedicata a ciclisti e podisti. Gli stessi interventi verranno poi replicati negli altri due lotti. Ciò che rimane della pineta sarà restituito al suo antico splendore con nuovi percorsi naturalistici, senza più auto parcheggiate tra gli alberi. Gli stalli per la sosta, che saranno poco più di mille, verranno concentrati in modo ordinato nel lato strada a quattro corsie. L'obiettivo dichiarato è inaugurare l'intero nuovo lungomare tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. (Rsc)