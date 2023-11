Viabilità: riaperta a senso unico alternato Salaria a Poggio San Lorenzo dopo incidente ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata riaperta la strada statale Salaria, a senso unico alternato, dopo la chiusura di ieri dovuta a un incidente. Anas in una nota comunica che sono in fase di ultimazione i lavori di ripristino del piano viabile al termine dei quali sarà possibile tornare alla normale circolazione. Sulla strada il traffico era stato temporaneamente bloccato ieri, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 58, in località Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti. Nell'incidente sono stati coinvolti due mezzi pesanti e uno aveva preso fuoco. (Rer)