Bielorussia: Terzi, mantenere l'attenzione per l'opposizione democratica

- In occasione della conferenza "Sostenere la Bielorussia democratica attraverso il potere dei parlamenti", co organizzata a Berlino il 6 e 7 novembre dalla Konrad-Adenauer-Stiftung e dal Gabinetto di transizione unito (Gtu) della Bielorussia, a cui hanno partecipato numerosi parlamentari europei ed esponenti della diaspora bielorussa guidati dalla Presidente del Gtu Svetlana Tikhanovskaya, il senatore di Fratelli d'Italia, Giulio Terzi, è intervenuto per portare i saluti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed esprimere la convinzione che "nell'assicurare il sostegno agli esponenti bielorussi estromessi dalla vita politica del loro Paese, l'Ue sviluppi programmi di assistenza adeguati per aiutare le vittime della repressione. Si tratta in particolare – ha proseguito Terzi – di lanciare una campagna a sostegno dei prigionieri politici e dei dissidenti in aggiunta alle misure sanzionatorie già in vigore su Minsk". (segue) (Res)