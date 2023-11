Bielorussia: Terzi, mantenere l'attenzione per l'opposizione democratica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terzi ha anche ricordato gli incontri effettuati dalla Tikhanovskaya a luglio a Roma con il presidente Meloni, Tajani e l'audizione congiunta presso le Commissioni esteri e politiche dell'Ue del Senato, nel corso della quale la leader bielorussa ha sottolineato come storicamente la Bielorussia appartenga alla civiltà europea e come la memoria storica sia attaccata dal dittatore Lukashenko che, in ossequio a Putin, compie un subdolo tentativo di cancellazione dell'identità nazionale riscrivendo la storia del Paese e criminalizzando perfino l'uso della lingua bielorussa." I parlamentari intervenuti nel dibattito hanno sottolineato l'importanza degli appelli della leader dell'opposizione bielorussa Tikhanovskaya e soprattutto la sua determinazione nel portare avanti in ogni modo un percorso di affrancamento dalla dittatura di Lukashenko nel segno della libertà e di un progressi e molto sentito avvicinamento all'UE, all'Occidente e ai suoi valori. (Res)