Energia: Polonia, quasi il 70 per cento della popolazione sostiene costruzione di centrali nucleari

- Quasi il 70 per cento dei polacchi è a favore della costruzione di centrali nucleari nel Paese. E’ quanto emerge da uno studio dell’Ufficio di regolamentazione dell’energia (Ure) e della società di ricerche Pbs. “Oltre l’80 per cento delle famiglie hanno avvertito un aumento delle spese relative all’energia elettrica e al gas nell’ultimo periodo. L’opinione più forte su questo punto è espressa dagli abitanti delle città”, si legge nella ricerca. Ben il 69 per cento degli intervistati sostiene la costruzione di reattori nucleari in Polonia e il 45 per cento dichiara di accettare la realizzazione di questi investimenti nelle vicinanze del proprio luogo di abitazione. (Vap)