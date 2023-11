Sanità: Gemelli, riflettori accesi sulla salute ginecologica di bambine e adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le bambine e addirittura le neonate possono aver bisogno del ginecologo. Ma gli specialisti sono pronti a gestire queste piccole pazienti? "Non sempre – ammette la professoressa Rosanna Apa, Direttore della Uosd Diagnostica e terapia medica delle disfunzioni mestruali e della sterilità coniugale di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Professore associato di Ginecologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma - perché in genere si ritiene che le bambine non abbiano problemi di tipo ginecologico, anche se sappiamo che non è così. Questi problemi infatti possono insorgere anche nella vita intrauterina e neonatale. E sono davvero pochi i medici che hanno le giuste competenze per gestirle perché queste patologie cadono in una zona grigia tra ginecologi, pediatri ed endocrinologi pediatri". (segue) (Com)