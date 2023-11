Sanità: Gemelli, riflettori accesi sulla salute ginecologica di bambine e adolescenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi ginecologici delle bambine sono davvero molti. "Si va da condizioni banali, quali le infezioni, le vulvo-vaginiti – spiega la professoressa Apa - che cominciano soprattutto in età scolare, a problemi più seri quali perdite ematiche o addirittura emorragie vaginali, che impensieriscono molto i genitori. Un altro ambito importante è quello della pubertà precoce, cioè la comparsa precoce di caratteri sessuali secondari come la peluria pubica o il bottone mammario. Questi casi stanno aumentando negli ultimi anni per una serie di fattori legati all'alimentazione, ma anche all'ambiente nel quale viviamo per l'esposizione ad esempio agli interferenti endocrini. Le madri arrivano da noi spaventate per avere una diagnosi precisa, quando le loro bambine di 5-6 anni cominciano a presentare la comparsa di questi caratteri sessuali secondari. E la ginecologia delle bambine, più ancora che quella delle adolescenti, richiede un approccio multidisciplinare. Per questo, qui al Gemelli stiamo creando un team che prevede la presenza, accanto al ginecologo, anche di pediatra, endocrinologo pediatra, psicologo (soprattutto in caso di abuso sui minori, che vediamo purtroppo con una certa frequenza), dietologo (in caso di eccessiva magrezza o di eccesso ponderale). (segue) (Com)