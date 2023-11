Sanità: Gemelli, riflettori accesi sulla salute ginecologica di bambine e adolescenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato trattato il dolore pelvico, che affligge una gran parte delle adolescenti e che nel periodo mestruale impatta pesantemente sulla loro quotidianità. Un'altra problematica ginecologica di questa età sono le metrorragie in fase immediatamente post-mestruale, quando il loro ovaio non è ancora maturo. Abbiamo infine trattato anche la gestione farmacologica e non dell'ovaio micropolicistico, che è una patologia che interessa il 7-30 per cento della popolazione giovanile e che rappresenta la prima causa di infertilità in età adulta, legata al quadro di anovularietà che spesso determina".Le ricerche sulle ragazze anoressiche. "Con il mio gruppo di lavoro – ricorda la professoressa Apa - composto di 16-17 persone tra specialisti ginecologi, specializzandi e biologhe, oltre alla pratica clinica, svolgiamo anche tanta attività di ricerca che ci ha portato negli anni a produrre importanti lavori, pubblicati su riviste internazionali. Nelle ultime due ricerche effettuate, ci siamo concentrati su due aspetti particolari che abbiamo rilevato nelle ragazze anoressiche, a livello di composizione del microbioma intestinale e di vascolarizzazione della retina". (segue) (Com)