Sanità: Gemelli, riflettori accesi sulla salute ginecologica di bambine e adolescenti (6)

"Il primo studio ha evidenziato che il microbiota intestinale è molto alterato nelle ragazze anoressiche che presentano un blocco della funzionalità ovarica con il conseguente crollo della concentrazione di estrogeni. Questo, oltre ad essere responsabile della loro amenorrea (assenza del ciclo mestruale), ha anche delle ricadute pesanti sul microbiota intestinale, che risulta notevolmente alterato e modificato rispetto alle loro coetanee normo-mestruate. La somministrazione di una terapia sostitutiva con estrogeni per 6 mesi, è stata in grado di rimodulare l'ambiente del microbiota intestinale, riportandolo ad una normalità, con una riduzione dei ceppi microbici 'cattivi', che rendono più fragile l'equilibrio intestinale e il ripristino dei germi 'buoni'", aggiunge ancora Apa.