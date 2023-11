Sanità: Gemelli, riflettori accesi sulla salute ginecologica di bambine e adolescenti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un altro lavoro, effettuato in collaborazione con gli oculisti e anche questo effettuato su ragazze anoressiche (senza ciclo mestruale né estrogeni) – prosegue la professoressa Apa - siamo andati a studiare la vascolarizzazione dell'occhio. Gli estrogeni hanno un ruolo molto importante sulla vascolarizzazione, essendo in grado di indurre la produzione di Vegf, un fattore angiogenico, che stimola cioè la comparsa di vasi. Siamo andati dunque a studiare se queste ragazze, con alle spalle almeno un anno di amenorrea, avessero delle alterazioni della vascolarizzazione retinica, a livello della fovea. Pensavamo di trovare una riduzione della vascolarizzazione, invece abbiamo osservato che queste ragazze mostravano un'iper-espressione di capillari, come se l'occhio mettesse in atto una sorta di autodifesa. Quindi il nostro organismo, di fronte ad una carenza di estrogeni, 'ridistribuisce' le sue forze, determinando l'assenza del ciclo mestruale, e proteggendo al contempo il tessuto nobile dell'occhio, inducendo una sorta di iper-vascolarizzazione". (segue) (Com)